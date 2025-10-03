السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ22 لعودة الأشقاء السودانيين طواعية إلى وطنهم

سيرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الجمعة، الرحلة الثانية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، في إطار استمرار الجهود المصرية لتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات حتى الآن بلغ نحو 20,944 راكبًا، ما يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها الإنسانية وتقديم كافة التسهيلات لضمان عودة آمنة ومنظمة.

وأشارت الهيئة إلى أن القطار من المقرر أن يصل إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يعود بنفس القطار لخدمة الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي، بما يضمن انتظام حركة القطارات دون التأثير على خدمات النقل للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة المصرية التي انطلقت منذ عدة أشهر لتيسير عودة الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، ضمن تعاون وثيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتجسيدًا للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين شعبي وادي النيل.