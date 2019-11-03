محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الإدارية يفتتحان مقر الهيئة بالمنصورة

افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مقر هيئة النيابة الإدارية بشارع فريدة حسان بالمنصورة بعد التجديدات والتطوير.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية دور النيابة الادارية في ضبط العمل الإداري بالدولة وتصديها لكافة أنواع المخالفات، مضيفًا: «نفتخر بقضاتنا وأعضاء هيئة النيابة في كل مكان»، موضحًا أن المحافظة أنشأت إدارة لمكافحة الفساد والتصدي لكل أنواع المخالفات.

وأشار شاروبيم، إلى أن المحافظة لديها مجتمعًا مدنيًا وجمعيات أهلية ورجال خير يتسابقون في تقديم الدعم والتعاون مع الدولة في تنفيذ مشروعات وتوفير خدمات للمواطنين، مضيفًا أن الدقهلية محافظة زراعية وتفتقر إلى وجود ظهير صحراوي وهذا يسبب إشكالية في إقامة المشروعات لعدم توافر الأرض.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على سعادته بوجوده في الدقهلية وتقديره للمحافظ على جهوده المتميزة والملموسة في مختلف المجالات.