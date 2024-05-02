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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق محادثات لبنانية قبرصية أوروبية في بيروت

بيروت - د ب أ
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 12:31 م

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، محادثات موسعة مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فون دير لاين في السرايا الحكومية.

ووصل الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، صباح اليوم، إلى بيروت في زيارة رسمية لإجراء لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول ملف النازحين السوريين.

وكان رئيس قبرص زار لبنان في الثامن أبريل الماضي وبحث مع المسئولين اللبنانيين أزمة النازحين السوريين.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.


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