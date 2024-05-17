أحمد الطاهري: لولا مصر لما كانت القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية ‏

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية بالبحرين، والتي شددت ‏على أن «مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب ‏والمعارك الصفرية»؛ تجسد صميم الموقف المصري‎. ‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر ‏ON E‏ ‏مساء الخميس، إن سياسة مصر الخارجية الواضحة منذ عام 2014، تمثل امتدادًا لثورة 30 ‏يونيو ومشروع مصر القومي، القائم على دعائم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق ‏الأوسط، في مقابل مشروع مضاد يسعى إلى خلق الفتن ومحاولات إسقاط الدول‎.‎

وشدد على أهمية الدور الذي لعبته مصر تجاه منع تصفية القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، ‏قائلا: «مفتكرش اليوم في القمة العربية كان هيبقى فيه قضية أو فلسطين نتكلم عنها، لو لم لو ‏تقم مصر بما قامت به منذ السابع من أكتوبر». ‏

ورأى أن حديث الرئيس عن «المعارك الصفرية»، لا يتعلق بأطراف محددة، بل يتحدث عن ‏مشاريع من خارج الإقليم تقوض الأمن القومي العربي، موضحا أن ما يحدث حاليا في غزة له ‏امتدادات خطيرة في منطقة المشرق العربي، امتدت صداها إلى العراق وسوريا ولبنان، وباتت ‏آثارها واضحة في اليمن والبحر الأحمر‎.‎

ونوه أن هذه الأحداث خلقت حالة من الارتباك في المشهد الإقليمي برمته، وهو ما تستفيد منه ‏‏«مشاريع من خارج هذا الإقليم». ‏