أحمد الطاهري: لولا مصر لما كانت القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية ‏

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية بالبحرين، والتي شددت على أن «مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية»؛ تجسد صميم الموقف المصري.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر ON E مساء الخميس، إن سياسة مصر الخارجية الواضحة منذ عام 2014، تمثل امتدادًا لثورة 30 يونيو ومشروع مصر القومي، القائم على دعائم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، في مقابل مشروع مضاد يسعى إلى خلق الفتن ومحاولات إسقاط الدول.
وشدد على أهمية الدور الذي لعبته مصر تجاه منع تصفية القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، قائلا: «مفتكرش اليوم في القمة العربية كان هيبقى فيه قضية أو فلسطين نتكلم عنها، لو لم لو تقم مصر بما قامت به منذ السابع من أكتوبر».
ورأى أن حديث الرئيس عن «المعارك الصفرية»، لا يتعلق بأطراف محددة، بل يتحدث عن مشاريع من خارج الإقليم تقوض الأمن القومي العربي، موضحا أن ما يحدث حاليا في غزة له امتدادات خطيرة في منطقة المشرق العربي، امتدت صداها إلى العراق وسوريا ولبنان، وباتت آثارها واضحة في اليمن والبحر الأحمر.
ونوه أن هذه الأحداث خلقت حالة من الارتباك في المشهد الإقليمي برمته، وهو ما تستفيد منه «مشاريع من خارج هذا الإقليم».