 الداخلية تكشف تفاصيل تعدي مواطن على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تكشف تفاصيل تعدي مواطن على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 1:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 1:17 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من ( شخص - مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من عاطل تعدى عليه بالضرب بـ "سلاح أبيض" حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز ، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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