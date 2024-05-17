النائبة مها عبد الناصر: الانتقادات الموجهة لشركات النقل الذكي تتعلق بحياة المواطنين وليس استثماراتها

قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الانتقادات الموجهة لشركات النقل الذكي لا تتعلق باستثماراتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الحالة المثارة تجاه هذه الشركات نابعة من أن الأزمة الراهنة تخص حياة المواطنين.

وشددت عبدالناصر، على أنّ هناك مسئولية على الجهات الرقابية لتؤدي دورها تجاه آليات عمل هذه الشركات، مؤكدا أن هناك أن هناك حاجة للالتزام بتنفيذ القانون وليس تعديله.

وردًا على سؤال من أديب عن حصول شركات النقل الذكي على تراخيص لمزاولة أعمالها، أوضحت أن معلوماتها تشير إلى أن هذه الشركات مُرخصة بالفعل.

وأوضحت أن أسعار شركة أوبر زادت في الفترة الماضية، في أعقاب حصولها على الترخيص.

وأثار تكرار حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي، حالة من الغضب، وسط دعوات وصلت إلى حد المقاطعة، بجانب المطالبة بمحاسبة السائقين المتورطين في ارتكاب هذه الاعتداءات.