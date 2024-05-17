وزارة التخطيط تشارك في اجتماع منظمة العمل الدولية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلةً في هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، في اجتماع منظمة العمل الدولية (ILO) عبر الفيديو كونفرانس، بحضور إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية، وسيليست دريك، نائب المدير العام للمنظمة.

خلال الاجتماع، استعرض بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها، وتطرق إلى آلية تقييم المشروعات التي تعتمد على معايير علمية متخصصة ونماذج استرشادية في المراحل المختلفة.

تناول بدر جهود فريق عمل المبادرة في نشر الوعي والوصول إلى ما يقرب من 18 مليون مواطن في جميع المحافظات من خلال ورش عمل وجلسات تدريب وندوات في العديد من الجهات بالإضافة إلى الجامعات المحلية والدولية، حيث تم عقد ما يقرب من 170 لقاء.

استعرض بدر ما حققته المبادرة من نجاح خلال الدورتين السابقتين، مؤكدًا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلولًا لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية، وتشارك بها مصر بعرضها في مؤتمرات المناخ. كما أشار إلى قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.

وأوضح أن المبادرة شهدت تطورًا ملحوظًا في جودة المشروعات المقدمة خلال الدورة الثانية، مما يعكس أثرها في تغيير نمط تفكير المواطن المصري ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى خلق قاعدة بيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية مما يساهم في إيجاد فرص للاستثمار والتمويل. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية حرصهم على دعم المبادرة وتطوير وتمويل المشروعات الفائزة.