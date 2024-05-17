 الأهلي يهزم الزمالك ويقترب خطوة من التتويج بدوري محترفي اليد - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم الزمالك ويقترب خطوة من التتويج بدوري محترفي اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:39 م

تغلب الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-25 في أولى مباريات نهائي دوري المحترفين رجال لكرة اليد مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى بمدنية السادس من أكتوبر .

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 18-14 قبل أن يعود الأهلي في الشوط الثاني ويخطف الفوز بنتيجة 26-25.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين في سلسلة النهائي بنظام Best of 3 يوم الثلاثاء المقبل بصالة حسن مصطفى .

وحال فوز الأهلي باللقاء المقبل يتوج رسميا باللقب بينما في حالة فوز الزمالك يحدد اللقاء الثالث مساء الجمعة المقبل وجهة لقب الدوري.


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