توقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي تيدا- مصر باقتصادية قناة السويس وشين جين الصينية لمنتجات النسيج

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد رفيع المستوى من مدينة تيانجين الصينية، برئاسة شيه يوان، نائب عمدة الحكومة الشعبية بتيانجين، وبحضور وانغ تشيي، نائب الأمين العام للحكومة الشعبية بتيانجين، وانغ جينان، مدير هيئة النقل بتيانجين، وانغ هونغهاي مدير إدارة ميناء تيانجين، نائب مدير مكتب ترويج الاستثمار في تيانجين، مسؤول مكتب الشئون الخارجية لحكومة بلدية تيانجين، رئيس مجلس إدارة شركة تيانجين تيدا للاستثمار القابضة المحدودة، نائب رئيس فرع تيانجين لبنك التنمية الصيني، و رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصينية الإفريقية للاستثمار المحدودة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة وذلك المطور الصناعي تيدا- مصر بالمنطقة الاقتصادية.

يهدف اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات بين ميناءي السخنة وتيانجين، والتباحث بشأن بناء موانئ خضراء ومنخفضة الكربون حديثة وذكية واستكمال النجاحات التي تحققها الشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس والمطور الصناعى تيدا، الذى يعد الذراع الاستثماري لمدينة تيانجين الصينية.

وشهد جمال الدين وشيه يوان توقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي تيدا- مصر و شركة شين جين للمنتجات النسيجية والطباعة و الصباغة، لإقامة مشروع على مساحة 20 ألف متر بإجمالي استثمارات 5,5 مليون دولار أمريكي، وتوقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي تيدا- مصر وشركة شنغيوان لهندسة البناء المحدودة، لإقامة مشروع على مساحة 15,86 ألف متر بإجمالي استثمارات 4 مليون دولار، وإزاحة الستار عن مشروع شركة كيميتمس للكيماويات المحدودة المقام على مساحة 59 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 17,2 مليون دولار ومشروع شركة الياسمين للاستثمار الصناعي المقام على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 1,9 مليون دولار ومشروع تايجر كينج للعدد والأدوات المقام على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 1,9 مليون دولار.

أكد جمال الدين أن العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين ودعم القيادة السياسية انعكست على التعاون الاقتصادي الجاد والشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن نجاح التعاون مع المطور الصناعي تيدا –مصر يعد نقطة الانطلاق التي شيدت جسور من الثقة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية.

وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال عامين فى جذب 128 مشروع بقيمة 6 مليار دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، بجانب توسعات المطور الصناعي تيدا والتى تقدم المنطقة كافة أنواع الدعم لها لجذب مزيد من الاستثمارات، ونطمح لوصول عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030.

من جهته عبر شيه يوان عن تقديره للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعمها لمنطقة تيدا، وأكد أن هذا العام يصادف مرور 10 سنوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ويعد منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري تيدا في مصر مشروعاً تاريخياً ويقدم نموذجاً للتعاون الصيني الإفريقي في بناء مبادرة الحزام والطريق، وقد حققت هذه المنطقة في مصر تنمية شاملة وكثافة استثمارية، وأوصى الشركات الصينية بالتوسع فى مصر والجمع بين الخصائص الصناعية للبلدين.

فيما أشار تشو دافو رئيس مجلس إدارة شركة تيدا القابضة أن تيدا تعد جسرا يربط بين الاستراتيجيات الوطنية للصين ومصر وحققت هذه الشراكة في السنوات الأخيرة قفزة تنموية، مضيفا التزام شركة تيدا بتوفير بيئة استثمارية قائلا إن كل خطوة نجاح تتحقق لا يمكن فصلها عن الدعم المقدم للشركة داخل مصر.

وتفقد الوفد مصنع جوشي ومصنع يانجيانج بالمطور الصناعي تيدا – مصر، وزيارة ميناء السخنة لمتابعة أعمال التطوير التي تستهدف جعله أهم ميناء على البحر الأحمر.