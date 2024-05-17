مصر ترفض مقترح إسرائيلي بشأن معبر رفح

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أفادت وكالة أنباء رويترز، بأن مصر رفضت مقترح الشاباك الإسرائيلي للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب من أجل إعادة فتح معبر رفح.

وأضافت الوكالة، أن مصر تصر على إدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط.

وكان موقع واللا الإسرائيلي، قال إن إسرائيل قدمت خطة لمصر لإعادة تشغيل معبر رفح بوجود ممثلين لفلسطين والأمم المتحدة وتحت إشراف أمني إسرائيلي.

ووفقا للموقع، فالخطة الإسرائيلية تشمل أن يصبح معبر رفح لحركة الأشخاص ونقل الوقود من مصر لغزة بينما يتم نقل البضائع بالكامل عبر كرم أبو سالم.

كما تتضمن الخطة، أن تنقل مصر أسماء الممثلين الفلسطينيين لإسرائيل للتحقق منهم ويحق لإسرائيل استبعاد من تشاء.