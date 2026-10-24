يظل حضور الأفلام الفلسطينية فرصة مهمة لنقل سرديات متنوعة عن الأرض والذاكرة والهوية والحرب والحصار والاحتلال، وكلما اتسعت رقعة العروض في أماكن مختلفة حول العالم، زادت فرص أن يستكشف الجمهور قصصا مختلفة عن حياة حُرم أصحابها من حياة طبيعية بسبب مخططات الاستيطان.

تكشف متابعة البرامج السينمائية الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر 2026 عن مسارين متوازيين: عروض تستعيد الأفلام الفلسطينية الكلاسيكية والتجارب التي وثّقت النكبة والمنفى، وأخرى تركز على الحرب في غزة، وتدمير المكان، ومحاولات الحفاظ على الذاكرة في مواجهة الاقتلاع.

• أثينا

يقدم مهرجان أثينا للأفلام الفلسطينية برنامجًا يمتد عبر عدد من المواقع الثقافية، ويجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية وأعمال الأرشيف، ويشمل البرنامج أفلام: حبيبي حسين الذي يناقش محاولات إحياء سينما جنين، وديجراديه الذي يصوّر نساء محاصرات داخل صالون تجميل في غزة، وحيفا، و وChronicle of a Disappearance/ سجل اختفاء الذي يناقش الهوية لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .

• لندن

يتيح مهرجان لندن للأفلام الفلسطينية مساحة أوسع للأفلام الجديدة والتجارب الأرشيفية، عبر أكثر من 27 عرضًا في 11 موقعًا، ومن أبرز الأعمال فيلم Who Is Still Alive الذي ينقل شهادات تسعة أشخاص من غزة، وبرنامج أفلام من المسافة صفر الذي يضم أفلامًا قصيرة ترصد الحياة تحت القصف والنزوح في غزة، كما يعرض المهرجان حبيبي حسين، في طرح يتناول علاقة السينما بالمكان والتدخلات الخارجية في المشهد الثقافي الفلسطيني.

كما يعرض بشكل منفرد في بعض دور السينما فيلم Chronicles from the Siege/ سجلات من الحصار، من تأليف وإخراج المخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب، ويتناول الفيلم حياة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في منطقة حرب أثناء حصار بلدة صغيرة.

• وارسو

في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2026 تُقام النسخة البولندية الثالثة من أيام السينما الفلسطينية، وهو عرض دولي للسينما الفلسطينية يجمع الجماهير في جميع أنحاء العالم كل عام حول القصص الفلسطينية والذاكرة والتجارب المعيشية .

وتُقام فعاليات أيام السينما الفلسطينية هذا العام بالتزامن مع الذكرى المئوية التاسعة بعد المئة لوعد بلفور، وكجزء من هذه المبادرة العالمية، سيتم عرض عدد كبير من الأفلام في مختلف أنحاء العالم .

ستُقام النسخة البولندية في 14 مدينة، وستضم 12 فيلماً روائياً وقصيراً، من بينها 7 عروض أولى في بولندا، وتُتيح هذه النسخة فرصة نادرة لاكتشاف السينما الفلسطينية التي نادراً ما تصل إلى التوزيع الرسمي في بولندا، بدءاً من روائع السينما العالمية والأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز، وصولاً إلى أحدث الأفلام القصيرة التي تُصوّر فلسطين من منظور شعبها، ومن الأفلام المعروضة: فدائي للمخرج كمال الجعفري وإلى أرض مجهولة للمخرج مهدي فليفل.

• خور

يعرض الفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، في قاعة سينما Cinema Sil Plaz وهو فيلم تاريخي عن الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني بين عامي 1936 و1939، ويروي قصص أشخاص تتغير حياتهم مع تصاعد الأحداث، وكيفية التأسيس للاحتلال الإسرائيلي المبكر.



وليست أوروبا فقط التي بها أحداث ترتبط بالسينما الفلسطينية، ففي الولايات المتحدة أيضا تُقام عروضا لأفلام فلسطينية:

• بوسطن

يُقام في المدينة مهرجان بوسطن للأفلام الفلسطينية، ويعرض أفلامًا روائية ووثائقية وأفلامًا قصيرة عن التجربة الفلسطينية، ومن بينها أعمال لصنّاع فلسطينيين، ويستمر في الفترة من 16 وحتى 25 أكتوبر.

ويضم البرنامج أفلاما مثل: الفيلم التسجيلي الطويل إدوارد سعيد: بين العوالم، والفيلم التسجيلي مع حسن في غزة، والفيلم التسجيلي بذور التحرر، والفيلم الروائي سجلات من الحصار، والفيلم التسجيلي نادي فلسطين للكوميديا.

كما يُعرض الفيلم المثير للجدل نازا، في لوس أنجلوس ونيويورك، وأُعلن عن توزيعه السينمائي في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، والفيلم عن الأنظمة العسكرية والقرارات التي تؤدي إلى استشهاد المدنيين في غزة، وهو مبني على شهادات ومصادر عسكرية سرية، من إخراج يوڤال أبراهام وراشيل شور، وهما مخرجان إسرائيليان.