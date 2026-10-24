مباحثات موريتانية جزائرية حول الوضع الأمني على الحدود

عقدت مباحثات بين قادة المناطق العسكرية للمناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر، يوم الجمعة، في ازويرات شمالي موريتانيا تناولت قضايا الأمن ومحاربة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

وذكر الجيش الموريتاني في إيجاز نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك أن هذا الاجتماع التنسيقي الأمني الثنائى الثاني لسنة 2026، بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة للأركان العامة للجيوش وقيادة القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، ممثلة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

وأوضح الإيجاز أن الوفدين ناقشا الحالة الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعدين غير الشرعي.

وأضاف أن الجانبين بحثا كذلك تأمين الشركات العاملة في إنجاز الطريق تندوف-زويرات، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة بحزم وعزيمة، من أجل خلق بيئة مناسبة للتسريع بعجلة تنفيذ الأشغال وضمان أمن العاملين في الشركات الجزائرية المكلفة بإنجاز الطريق.