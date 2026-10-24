زيكو يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام المريخ بنتيو بدوري الأبطال

يستضيف بيراميدز نظيره المريخ بنتيو، مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي إلى حسم تأهله لدور المجموعات ومواصلة مشواره في البطولة.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً، بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، الذي يتطلع إلى استغلال أفضلية فريقه بعد الفوز في لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف دون مقابل، سجله محمود صابر.

ومن المتوقع أن يعتمد موكوينا على مصطفى زيكو لقيادة هجوم بيراميدز، إلى جانب أحمد بن بوعلي، مع الدفع بمجموعة من العناصر الأساسية لحسم بطاقة التأهل وتجنب أي مفاجآت أمام الفريق الجنوب سوداني.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المريخ بنتيو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، خالد عوض، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، ناصر ماهر، حامد حمدان.

خط الهجوم: أحمد بن بوعلي، مصطفى زيكو.