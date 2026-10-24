الأردن: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك إلى 8

ارتفع عدد ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بالكرك، إلى 8 قتلى، بعد وفاة أحد المصابين صباح اليوم السبت.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون» الأردنية، توفي المصاب جراء الهجوم الإرهابي أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الأمير علي العسكري.

وأعلن وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في الكرك، مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

وقال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الأمير علي العسكري محمود سوالقة، السبت، إن المستشفى كان يتابع علاج 8 مصابين، بينهم حالتان حرجتان في قسم العناية المركزة، تخضعان للتنفس الاصطناعي بعد إجراء عمليات جراحية كبرى لهما، فيما كانت 6 حالات أخرى، تتراوح إصاباتها بين المتوسطة والخفيفة، تتلقى العلاج في أقسام الجراحة.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأردنية فجر السبت، إخلاء 8 مصابين إلى مدينة الحسين الطبية بواسطة طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي، بتوجيهات ملكية، فيما جرى تحويل 3 حالات إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وأمس، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس بمحافظة الكرك.

وأكد الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال الدنيئة التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة هذا الحادث الآثم، وكافة صور العنف والإرهاب.