الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك

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أدانت الجزائر بأشد العبارات حادثة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية أمس الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان ما وصفته بــ"العمل الاجرامي الدنيء الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والتعاليم الدينية السمحة والمبادئ الأخلاقية".

وأعربت الجزائر على إثر هذا الحادث الجبان عن تضامنها الكامل وتعاطفها مع المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا ووقوفها معها في مواجهة آفة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله".

كما تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين ودوام الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق.