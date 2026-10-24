إصابة نحو 530 شخصا في تايوان إثر إعصار تشامبي

قالت السلطات التايوانية، اليوم السبت، إن عدد المصابين جراء الإعصار تشامبي في تايوان ارتفع إلى ما يقرب من 530 شخصا بينما لقي شخص واحد حتفه.

وذكرت تقارير، أن الرجل توفي يوم الخميس، بعد أن جرفته الأمواج في الطرف الجنوبي للجزيرة.

وتسببت العاصفة في أضرار جسيمة في أجزاء من تايوان، حيث سجلت السلطات سقوط ما يقرب من 2200 شجرة وتضرر أكثر من 700 مبنى، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 280 ألف أسرة أصبحت بدون كهرباء مؤقتا.

وضعفت قوة تشامبي، الذي وصل لفترة وجيزة إلى قوة الإعصار الفائقة، كما قالت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية، إنه تم تسجيل رياح وصلت سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركز العاصفة.

ومن المتوقع أن يتحرك تشامبي شمالا، ويمر بالمنطقة المحيطة بمقاطعة تشجيانج الساحلية الصينية بحلول يوم غد الأحد.