زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى ثورة عسكرية وتعزيز وحدات الجيش

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ‌إلى تحويل وحدات الجيش في البلاد إلى وحدات قتالية نخبوية ومكتفية ذاتيا، وذلك خلال اجتماع استمر يومين لقادة الوحدات في بيونج يانج.

وأكد هذا الحدث أولوية السياسة ⁠الثابتة التي ينتهجها كيم المتمثلة في تعزيز القدرات العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر قادة الوحدات في الجيش الكوري الشمالي الذي عقد في 22 و23 أكتوبر الحالي، والذي وصفته الوكالة بأنه أول تجمع عسكري شامل منذ انعقاد المؤتمر التاسع ‌للحزب ⁠الحاكم في كوريا الشمالية في فبراير، دعا كيم كل وحدة إلى الاستعداد التام حتى يتسنى تحقيق "هدف التعزيز العسكري في العصر الجديد".

وقال كيم: "دعونا ⁠نبني أقوى جيش ونسرع من وتيرة الثورة العسكرية على طريقتنا".

وخلال المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في كوريا ⁠الشمالية، والذي يحدد مسار البلاد للسنوات الخمس المقبلة، دعا ⁠كيم إلى تعزيز القوات المسلحة التقليدية، كما أعاد التأكيد على الجهود الرامية إلى تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.