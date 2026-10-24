واشنطن تخفض موظفي 4 سفارات في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستخفض عدد الموظفين في أربع سفارات أمريكية في الشرق الأوسط، لا تشمل المملكة العربية السعودية حيث صدرت أوامر للدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بالمغادرة قبل أيام.

وأوضحت الوزارة أن التغييرات في حجم طواقمها الدبلوماسية تأتي مدفوعة بمخاوف من تصعيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لهجماتها بالصواريخ والمُسيّرات في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستشمل السفارات في الأردن ولبنان وقطر والإمارات، دون أن تتضمن أمرا بالمغادرة.

وستعمل السفارات المعنية ضمن نطاق تشغيلي مقيد خفض أعداد موظفيها، غير أنها ستواصل أداء مهامها وفتح أبوابها.