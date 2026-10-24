باكستان تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكرك وتؤكد تضامنها مع الأردن

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أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع بمحيط كنيسة "حمود" في محافظة "الكرك" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان - في بيان أورده راديو باكستان اليوم السبت - عن خالص تعازيه إلى المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا، خاصة للأسر الملكومة التي فقدت أحبائها؛ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد خان تضامن باكستان الثابت مع الشعب الأردني الشقيق في معركته ضد الإرهاب، مجددا إدانة بلاده القوية لكل أشكال الإرهاب وصوره.