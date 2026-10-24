حسام أشرف يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام الجيش الرواندي

يستعد الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجيش الرواندي، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط تطلعات لحسم التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المشوار القاري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة في الثامنة مساءً، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تفوقه، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، سجله ناصر منسي في الدقيقة 80.

ويحتاج الزمالك إلى التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى دور المجموعات، فيما يتطلع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تحقيق الفوز وتجنب أي مفاجآت أمام منافسه الرواندي.

ومن المتوقع أن يعتمد معتمد جمال على حسام أشرف لقيادة الخط الأمامي، إلى جانب عدي الدباغ وشيكو بانزا، في محاولة لتعزيز الفاعلية الهجومية وحسم المواجهة مبكرًا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمود حمدي «الونش»، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، مع المفاضلة بين آدم كايد وأحمد ربيع وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: عدي الدباغ، حسام أشرف، شيكو بانزا.