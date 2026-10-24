جروسي: الطاقة النووية قد تتضاعف 3 مرات بحلول 2060

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه يتوقع أن يزداد استخدام الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.

وقال رافائيل جروسي في التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا سيكون مدفوعا بالتحول إلى استخدام الكهرباء ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي و"شهية شركات التكنولوجيا للحصول على طاقة موثوقة وخالية من الكربون".

وأضاف أن عددا متزايدا من الدول ينظر إلى الطاقة النووية على أنها أساسية لتحسين أمن الطاقة لديها، مؤكدا أنها تتساوى مع الطاقة الشمسية و"أكثر أمانا من أي خيار آخر".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "في عام 2025، أنتج أكثر من 400 مفاعل عامل في أكثر من 30 دولة 10% من الكهرباء العالمية وربع الكهرباء منخفضة الكربون". "هناك أكثر من 60 مفاعلا جديدا قيد الإنشاء وقد ارتفعت توقعات القدرات النووية المستقبلية بشكل كبير".

وبالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للطاقة النووية للأغراض السلمية، تحدث جروسي عن البرامج النووية في إيران وكوريا الشمالية، و"التهديدات غير المسبوقة للسلامة النووية" الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتقارير المثيرة للقلق التي تفيد بأن دولا أخرى لم يذكر اسمها تتحدث عن حيازة أسلحة نووية.

وفيما يتعلق بإيران، التي ضربت الولايات المتحدة مواقعها النووية العام الماضي قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير، أخبر جروسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه تم إنجاز العمل الفني اللازم للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وقال: "أدعو الأطراف إلى مضاعفة جهودها نحو الاتفاق على حل دبلوماسي يتضمن دور التحقق الذي لا غنى عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بدونه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون مستداما. يجب أن يكون بإمكان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العودة إلى إيران بسرعة. وهذا يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات".