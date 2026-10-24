روسيا تعلن توجه 3 ناقلات محملة بالديزل نحو أمريكا الشمالية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، إن ثلاث ناقلات محملة بالديزل الروسي في طريقها إلى أمريكا الشمالية، في إطار اتفاق لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية.

وأضاف نوفاك أن "الناقلات الثلاث الأولى للوقود في طريقها بالفعل إلى الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، بدعم كبير من صندوق الاستثمار المباشر الروسي"، مشيراً إلى أن الشركات الروسية يمكنها توريد 500 ألف طن في أكتوبر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ورفعت إدارة ترامب مؤقتاً العقوبات الأمريكية على الوقود الروسي التي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.

واتخذ ترامب العديد من الخطوات على أمل خفض أسعار الديزل قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثالث من نوفمبر، ومنها إعفاء روسيا من بعض العقوبات الجديدة وتهديد أوروبا بحظر على تصدير الديزل الأمريكي، إلا إذا سحبت من احتياطاتها الطارئة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أمس، أن الناقلة "أجيوي فانينديس"، التي ترفع علم مالطا، غادرت ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق في 22 أكتوبر، محملة بنحو 40 ألف طن من الديزل فائق الانخفاض في محتوى الكبريت، وكانت تشير إلى نيويورك بوصفها وجهتها، مع توقع وصولها في 7 نوفمبر.

ووافقت روسيا على رفع حظر فرضته على صادرات الديزل من أجل تزويد الأسواق العالمية، ومنها الولايات المتحدة، في مسعى لخفض أسعار الوقود عقب اتفاق بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن ترامب في التاسع من أكتوبر أن روسيا ستصدر على الفور 300 ألف طن، أو ما يعادل 2.25 مليون برميل، ثم 500 ألف طن في نوفمبر ومليون طن "بعد ذلك على الفور".

واستقبل بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء الماضي، لإجراء محادثات تناولت التعاون بين البلدين، من بينها اتفاق إمدادات الديزل.

وخلال المحادثات التي جرت في سان بطرسبرج، شكر ويتكوف بوتين على رفع القيود المفروضة على التصدير. وأشار بوتين إلى الاتفاقية، قائلاً إن أسعار الديزل العالمية انخفضت بما يتراوح بين 5 و6% بعد إبرام الاتفاق.

وقال ويتكوف في تصريحات بثها التلفزيون: "هذا مثال على تعاوننا، وأود أن أشكرك على ذلك".

وذكر بوتين حينها أن أول ناقلات روسية محملة بالديزل ستغادر في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وأضاف: "نستعد حالياً لشحنات عدة سفن... الناقلات. ستغادر واحدة تلو الأخرى. ويجب توفير الشق المالي".

وذكر أن روسيا ستكون قادرة أيضاً على توريد أسمدة "بكميات كبيرة" إلى السوق الأمريكية.