قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة، مؤكدا توفُّر بند الاستحقاق.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، أن المشروع لا يعمل في مناطق غنية وسخية، لكنه يذهب إلى مناطق فقيرة.

وأوضح أنّ الزكاة لا تقتصر فقط على علاج الفقر ودفع حاجة الفقراء والمساكين، لكنها تمثل مصرفًا في سبيل الله، يتضمن من السعة ما يمكن أن يُستخدم لتحقيق أرضية علمية معينة.

ونوه بأن فتاوى دار الإفتاء تشير إلى أن مصارف الزكاة يمكن أن تكون في مجال تدريب الفقراء على مهن معينة بما في ذلك المهن العلمية.

وجدّد التأكيد على أن الأمر لا يقتصر على دفع حاجة الطعام والشراب للفقراء والمساكين، لكن يتم الارتقاء به ليعيش إنسانا حقيقيا.

وشدد على أن كل هذه الأمور والبنود متوفرة في مشروع حياة كريمة.