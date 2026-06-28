الرئاسة اللبنانية: ترمب أكد لعون دعم واشنطن لاقتصاد لبنان والقوى الأمنية الشرعية

تلقّى الرئيس اللبناني جوزيف عون، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنّأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، خلال الاتصال، وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم ولن توفر اي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف اي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم.

وشكر عون، ترامب على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش، لافتًا إلى ان الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار.

وتمنى عون، أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها ، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.

وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن.