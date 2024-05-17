شدد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على ضرورة التكاتف الوطني خلف القيادة السياسية المصرية في ظل الظروف الراهنة، قائلا: «الاصطفاف الوطني لم يعد خيارا الأن.. كلنا خلف قيادتنا السياسية».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى أن الموقف المصري يتسم بـ «الإصرار والكرامة» منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة.

واعتبر أن مؤتمر القمة العربية كان كاشفا للمواقف السياسية الحقيقية، موضحا أن الخطاب المصري كان الوحيد الواضح الذي وجه اتهامات صريحة لإسرائيل والأمم المتحدة والنظام الدولي الذي انتهكت عدالته أمام الضمير الإنساني.

وأوضح أن الموقف المصري اتسم بالدقة في تقدير الموقف منذ البداية، قائلا: «تقدير الموقف المصري كان غاية الدقة منذ اللحظة الأولى، اليوم الخلافات بين غالانت وزير الدفاع مع نتنياهو، وكل ما يحدث في إسرائيل، مصر قالته منذ البداية، لا يمكن القضاء على حماس».

ودعا إلى ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه الأمن القومي، متسائلا:« إيه اللي مش موجود لا يدفعنا للاصطفاف الوطني، الخلافات الداخلية والمشاكل الاقتصادية؛ سنتجاوزها لكن نحن أمام أمر جلل وكبير له علاقة بالأمن القومي، النظام يدير الأزمة بشكل احترافي وإنساني، فمصر أكثر قدمت عدد من المساعدات رغم حالتها الاقتصادية».