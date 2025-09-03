بدأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين والمتظاهرون المطالبون، بالإفراج عنهم الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، في القدس بعد أن تركزت احتجاجات الشهر الماضي بشكل رئيسي في منطقة دان بتل أبيب.

وانطلقت المظاهرات في المدينة حول منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة، وستتضمن خيمة. ومن المتوقع أن تختتم الاحتجاجات بمظاهرة حاشدة مساء السبت، في ساحة باريس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشعل المتظاهرون النيران في حاويات القمامة المحيطة بمنزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كما اشتعلت نيران في سيارة متوقفة في الشارع. كما تحصن بعض المحتجين على سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن متظاهرين أضرموا النار بمحيط منزل نتنياهو، في رسالة ضغط تدعو إلى وقف الحرب والتقدم نحو تسوية تشمل صفقة تبادل.

في السياق ذاته، نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهرة صباح اليوم أمام منزل وزير الشئون الاستراتيجية في حكومة الإسرائيلية، رون ديرمر، حيث طالبت بوقف خطط الحكومة الرامية لاحتلال مدينة غزة، والتوجه بشكل عاجل نحو إبرام صفقة تبادل تضمن إعادة أبنائهم.

ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات طوال اليوم في جميع أنحاء القدس، مع تركيزها على المنطقة المحيطة بمنزل رئيس الحكومة نتنياهو للضغط عليه بشأن قضية الجنود المختطفين.

وصرحت الشرطة الإسرائيلية بأن مجموعة من المشاركين في احتجاجات "غفعات رام" انتهكت النظام العام بتسلق سطح أحد المباني، معرضين أنفسهم للخطر، ولم يمتثلوا لتعليمات رجال الشرطة المتواجدين في الموقع.