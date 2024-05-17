قال الفنان أحمد السقا، إنه يجب تحمل أي ظروف صعبة قد تمر بها البلاد.

وأضاف خلال مقابلة مع «أسرار النجوم» عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «لما مصر تمر بظروف صعبة لازم نستحملها.. م ص ر هي أحلى 3 حروف في الدنيا.. أنا عارف إننا بنمر بظروف صعبة وعارف إن فيه ناس ممكن يسخروا مني لكن ده موضوع نسبي.. اللي بيحصل مع اللي مش معاه جنيه هو نفسه اللي بيحصل مع اللي معاه 100 مليار».

وأشار إلى أنه عندما تحتاج مصر لأبنائها في وقت من الأوقات، فلا يجب عليهم أن يُبدوا حالة من التذمر. وتحدث السقا عن أحدث أعماله الفنية، وهو فيلم السرب، قائلا إنه كان يتحدى جميع صنّاع العمل بأنه سيُحقق النجاح، موجها الشكر للجهات المعنية التي وفّرت إمكانيات لا مثيل لها.

وأوضح أن فيلم السرب لن يتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك تجارب أخرى سبقت هذا العمل لم تلقَ نفس الاستحسان.

وفيلم السرب يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحًا فى ليبيا.

فبعدها بساعات، نفذت القوات الجوية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.