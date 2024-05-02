بعثة أوروبية تتوجه إلى لبنان بدعم بقيمة مليار يورو لوقف تدفق اللاجئين

من المقرر أن يتم الإعلان، اليوم الخميس، عن حزمة دعم مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (07ر1 مليار دولار) في لبنان، وذلك من جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بحسب ما أعلنه مسؤولون.

وكانت الحكومة القبرصية على وجه التحديد، دقت ناقوس الخطر مؤخرا بشأن العدد المتزايد من اللاجئين السوريين القادمين من لبنان، بوصفهم أنهم لم يعودوا قابلين للاستمرار، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراء.

ونشرت فون دير لاين على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي أن "الروابط بين لبنان وأوروبا عميقة وقوية. أنا والرئيس خريستودوليدس نتواجد هنا لنقول إن الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة. كما نريد تعزيز تعاوننا الطويل الأمد".

وبحسب بحث أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الاتحاد الأوروبي يريد وقف تدفق اللاجئين القادمين من سوريا، والذين يعيشون حاليا في لبنان، من خلال مساعدات مالية يبلغ مجموعها نحو مليار يورو.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن أموال الاتحاد الأوروبي ستستخدم لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في لبنان.

كما تشمل الخطط تسهيل الهجرة القانونية.