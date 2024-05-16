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فديو.. عماد الدين أديب: نتنياهو يلعب بالنار مع مصر

أحمد علاء
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 11:38 م

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنّ ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا هو اللعب بالنار مع مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ستوديو العرب» الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، عبر شاشة «المشهد»، مساء الخميس، أن نتنياهو لا يفهم بالضبط عقلية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع (مخاطبا نتنياهو): «لا تمزح مع الرئيس السيسي كقائد أعلى للقوات المسلحة كرجل خدمة في جهاز الاستخبارات العسكرية ودرس في الكلية الحربية وشرب منها قواعد الوطنية المصرية ورجل مثقف سياسي ورجل درس علوم الحرب في عدة كليات عالمية».

واستكمل: «لا تمزح مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. لا تمزح مع الجيش المصري.. لا تمزح مع الشعب المصري فيما يخص بمشاعره تجاه سيادة أراضيه وتجاه سيناء تحديدا».

ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف بين شهيد وجريح ومعاق ومفقود راحوا في أربعة حروب من أجل المحافظة على سيناء، مؤكدا أن مصر لن تدفع فاتورة ما تفعله إسرائيل في غزة، وأشار إلى أنّ هذا الأمر غير مقبول سواء رسميا أو شعبيا أو من القوات المسلحة المصرية.

 

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