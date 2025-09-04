ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي بعد تناول وجبات من مطعم شهير بالمنيا إلى 82 شخصا

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بالمنيا، عن ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة أرز ودجاج من مطعم شهير يقع بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا إلى 82 شخصا، حيث أصابتهم حالات قيئ ومغص وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة وآلام شديدة بالبطن؛ مما استدعى نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي وباقي مستشفيات الصحة.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ بإصابة 7 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبات من أحد المطاعم الشهيرة، وبعد وقت قليل تم تلقي بلاغ آخر بإصابة 25 آخرين ثم 35 شخصا، ومع ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم وتأكيداتهم بتناولهم الوجبات من نفس المطعم تم توزيع المصابين على مستشفيات الصحة بالمحافظة؛ نظرا لعدم وجود أماكن كافية بمستشفى المنيا الجامعي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية قامت فور تلقيها بلاغا بالواقعة بتشكيل لجنة ضمت إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، التي قامت بالانتقال للمطعم وأخذ عينات من الوجبات الغذائية بجانب عينات من المصابين، وقامت بإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتحفظ على المطعم والوجبات الموجودة به، مشيرا إلى أنه فور توالي البلاغات بارتفاع أعداد المصابين، تم التنسيق مع المستشفى الجامعي ونقل وتوزيع الحالات ما بين المستشفى الجامعي ومستشفى الصدر.

وكانت إدارة مطعم (ل. ا) المتهم بالتسبب في إصابة المواطنين، قد أصدرت بيانا جاء فيه (نود اطلاع عملائنا الكرام أننا نتعرض لحملة ممنهجة للإطاحة بسمعة المطعم وإدارته والعاملين فيه، بعد النجاح الذي شهد به الجميع من حيث الجودة بالطعام والأسعارالتنافسية التي نقدم بها مأكولاتنا عبر بث إشاعات أن هناك حالات تلبك معوي من الطعام المقدم من مطعمنا. نحن كإدارة مطعم (ل. ا) نتقدم بأى أعتذار لو هناك أي خطأ، ولكن الله وحده يعلم مدى حرصنا على ما نقدمه من جودة في الأكل ونظافة وسعر، وكلنا ثقة بكم لأنكم أساس وشركاء في نجاحنا مع كل الاحترام والتحية".

وكانت منطقة أبو هلال بمدينة المنيا قد شهدت حادث تسمم غذائي جماعي بعدما أصيب العشرات من المواطنين بأعراض مرضية متشابهة عقب تناولهم وجبات دجاج من أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة، وأكدت الأجهزة الأمنية أن عدد المصابين ارتفع إلى 82 شخصًا.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالمنيا قد تلقت بلاغًات تفيد بإصابة مجموعة كبيرة من المواطنين بحالات إعياء شديدة يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي. وأبلغت الأجهزة الأمنية اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، الذي أصدر تعليماته بسرعة انتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتقديم الدعم اللازم.