عروض تمثل 5 دول وورش من 4 ثقافات في اليوم الثالث بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

تتواصل فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يشهد اليوم الثالث، الخميس 4 سبتمبر، برنامجًا متنوعًا من الورش التدريبية والندوات الفكرية والعروض المسرحية، يجمع بين الإبداع والتجريب ومواهب من مختلف دول العالم.

تنطلق الورش التدريبية من الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة والنصف مساءً، وتشمل: ورشة الأداء التوافقي مع أندرو مكاريان من أمريكا، ورشة الأداء الحركي مع شوميدي من اليابان، ورشة ديناميكية العمل الجماعي مع ألكسندر كازازو من بولندا، ورشة الذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي مع جون هوي من أمريكا، وورشة فن المكياج والتنكر مع إسلام عباس من مصر، التي تُقام في الإسكندرية.

أما الندوات الفكرية فتُعقد بالمجلس الأعلى للثقافة عبر ثلاث جلسات:

الأولى في العاشرة صباحًا بعنوان "المسرح والذكاء الاصطناعي"، يديرها أ.د. خالد أمين من المغرب، بمشاركة البرت لاج، وتريست جوست، وتوماس إبرمر من ألمانيا، وكاتيا هورزن من إنجلترا.



الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بعنوان "المسرح والتنمية المستدامة"، تديرها د. دينا أمين من مصر، بمشاركة هايدي ويلي من ألمانيا، وجيليانا كاميانا من أمريكا، وهاندان سانتا من تركيا.



الثالثة في الثانية والنصف ظهرًا بعنوان "تجارب مسرحية معاصرة"، تديرها دكتورة سامية يحيى الطاهر عبد الله من مصر، بمشاركة سافاس باستاليديس من اليونان، وإيفين ميدينيس من صربيا، وإينا كريستينا جريجوريسكو من رومانيا.



وتنطلق العروض المسرحية في السادسة مساءً بمسرحية "عطيل ويبعد" من تونس على مسرح السلام، ويليها العرض المشترك "Y Recuerda Tichangoshaina… An Encounter of Cultures" من الولايات المتحدة وزيمبابوي وكولومبيا على مسرح الطليعة (قاعة صلاح عبد الصبور).

كما يُعرض "سيرك" من العراق على مسرح ميامي، و"هل تراني الآن" من مصر بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و"الساعة التاسعة" من قطر على مسرح السامر، ويُختتم اليوم بمسرحية "الجريمة والعقاب" من مصر على مسرح نهاد صليحة.