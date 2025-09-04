كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مواجهة نظيره الإثيوبي، غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، اعتمادًا على خبرته الكبيرة.

في الدفاع: محمد هاني يمينًا، ورامي ربيعة بجوار حمدي فتحي أو خالد صبحي في قلب الدفاع، مع محمد حمدي في الجبهة اليسرى.

في الوسط: زيزو وتريزيجيه، مع احتمال تواجد حمدي فتحي إذا لم يشارك في الدفاع.

في الهجوم: مرموش، مصطفى محمد، ومحمد صلاح.

وأكد شوبير أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يعتمد بشكل واضح على عناصر الخبرة مع إدخال بعض التغييرات التي قد تمنح الفريق تنوعًا تكتيكيًا أمام إثيوبيا.