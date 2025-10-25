 ميلان ينجو من فخ بيزا في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
السبت 25 أكتوبر 2025 3:48 ص القاهرة
ميلان ينجو من فخ بيزا في الدوري الإيطالي


نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 2:15 ص

حافظ ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم رغم تعادله الصعب مع بيزا 2/2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الثلاثي إنتر ميلان ونابولي وروما، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، رفع بيزا، الذي فشل في تحقيق فوزه الأول منذ صعوده إلى الدوري، رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم ميلان في الدقيقة السابعة عن طريق رفائيل لياو، قبل أن يدرك خوان كوادرادو التعادل لبيزا في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 86 سجل بيزا الهدف الثاني عن طريق مبالا نزولا، فيما أدرك ميلان التعادل بصعوبة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق زاكاري أثيكامي.


