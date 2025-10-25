عمرو أديب ساخرًا من شائعات انتقال محمد صلاح للأهلي: هنعمله الكرة الذهبية في الموسكي ولا في الصاغة؟

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الشائعات التي بدأت تتردد في بعض المواقع الإخبارية، حول نية النادي الأهلي التعاقد مع قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وعبر خلال برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، عن استغرابه الشديد من كيفية تحول خلاف صلاح مع مدربه أو تغييره لبيانات حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخبار «جادة» تتناول انتقاله للأهلي.

وأضاف: «الشيء الذي أقف أمامه ومستغربه هذه الكتابات الجادة جدًا، بأن النادي الأهلي ينوي التعاقد مع محمد صلاح! ويقول لك الأستاذ ياسين منصور هيكلمه، يكلم مين!».

وأشار إلى أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد يمتد لسنوات مع ناديه، متسائلا: «أنت معاك مصروف محمد صلاح ده؟ الراجل اللي عايز يأخذ الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، عايز تلعبه في مصر؟ هياخدها في مصر هنعملهاله في الموسكي ولا في الصاغة؟».

وشدد على أن فكرة ضم صلاح غير واقعية على الإطلاق، معلقا: «طموح النادي الأهلي عظيم، إنما محمد صلاح يلعب في الأهلي! هو أي حد يلبس تيشيرت أحمر يبقى ينفع!»، في إشارة إلى قميصي الأهلي وليفربول.

وسخر من الشائعات الانتقال، قائلا: «أنا خوفي إن الراجل يضعف! ما هو النادي الأهلي له بريقه وجاذبيته.. فيقوم رامي عباس مدير أعماله يقوله ألحق يا محمد ده الأهلي حاطط رقم جامد، اتنين ثلاثة مليون دولار ولا حاجة، أكثر شوية من زيزو، هتبقى أغلى لاعب في مصر».