شريف وجراديشار في هجوم الأهلي أمام سيراميكا

أعلن ييس توروب، مدرب الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: محمد شكري، أشرف داري، أحمد رمضان، عمر كمال

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف، جراديشار، محمد عبد الله

ويبحث الأهلي عن انتصاره الأول في البطولة، حيث لم يسبق له الفوز من قبل في البطولة التي يشارك فيها دائمًا بالبدلاء والشباب.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام إنبي، بعدما سقط بهدف دون رد من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وبدأت البطولة موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

ويخوض الأهلي منافسات الموسم الحالي في المجموعة الأولى والتي تضم أندية: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.