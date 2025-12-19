كشف علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، تفاصيل لقائه مع عبد الفتاح إسماعيل "رئيس هيئة أركان مجلس الشعب الأعلى، ورئيس سابق لدولة جنوب اليمن" حول عودته إلى عدن، مؤكدًا أنه حاول مرارًا نصحه بعدم التعجل، مشيرًا إلى أن الظروف كانت غير مناسبة.

وقال خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه أبلغه بوضوح: "إذا كنت مُصرًا، الله معك، تفضل ارجع إلى عدن، ولكن قد يكون هذا آخر خروج لك"، مؤكدًا أنه لم يعرقل عودته، بل رتّب كل شيء لاستقباله بشكل مناسب، مضيفا أن عبد الفتاح وصل عدن برفقة من كانوا في البداية يطالبون بإبعاده، وهم من استقبلوه.

وحول دور الجواسيس السوفييت، كشف علي ناصر محمد أنه لاحظ وجودهم عند الباب أثناء حديثه مع عبد الفتاح، مؤكدًا أنهم كانوا يسجلون كل شيء، وعندما أبدى موافقته على عودة عبد الفتاح قالوا لي "مبروك" فقلت لهم "على أي ؟"، فقالوا "على عودة عبد الفتاح"، حينها استخدم عبارة قوية لمخاطبتهم: "أنتم مجموعة جواسيس، تسعون لتدمير تجربة اليمن".

كما أكد ناصر صحة ما رواه في كتابه حول تلقيه معلومات عن تحرك محتمل للقوات الإسرائيلية تجاه عدن، نقلها إليه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بعد اتصال من الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والعاهل السعودي الراحل الملك فهد.

ووصف علي ناصر هذا التحرك بأنه "مسرحية"، مؤكدًا أن عدن كانت عصية على أي اعتداء، ولم يحدث ما كان يُخشى حدوثه على أرض الواقع.

وعن استجابة الجيش اليمني خلال تلك الفترة، أوضح أنه حدث استنفار للقوات في عدن، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف ارتكبت أخطاء، مضيفا: "الكل أخطأ، كلنا أخطأنا".