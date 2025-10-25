الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تفاصيل تعاقده مع حكيم زياش، نجم منتخب المغرب، الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة "مونديال قطر 2022".

أشار النادي المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) في الساعات الأولى من اليوم السبت "يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده الرسمي مع النجم المغربي حكيم زياش، بعقد يمتد لموسم ونصف".

أضاف البيان "يرحب النادي بانضمام نجمه الجديد إلى صفوف الفريق، ويعرب عن كامل ثقته في أن يشكل حكيم زياش قيمة مضافة كبيرة للمجموعة، ويساهم بخبرته وتجربته الواسعة في تحقيق طموحات النادي وتطلعات جماهيره الوفية".

وأعلن الوداد عن الصفقة المدوية بعد وقت قصير من تأهله لمجموعات كأس الكونفدرالية بفوز كاسح على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 5-1 في الدار البيضاء، ليرافق أندية الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري وعزام يونايتد التنزاني.

وتبقى محطة الوداد هي الأولى لحكيم زياش في الملاعب العربية، حيث ولد في هولندا، وبدأ مسيرته الكروية هناك حيث تنقل بين أندية هيرنفين وتفينتي وأياكس أمستردام.

وبعدها انتقل النجم المغربي إلى تشيلسي الإنجليزي، وحقق معه عددا من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2021.

وبسبب قلة مشاركاته أعار النادي الإنجليزي، حكيم زياش إلى جلطة سراي التركي في 2023 ثم انتقل بشكل نهائي لنفس الفريق بعدها بعام في صيف 2024، ولكنه رحل إلى الدحيل في يناير الماضي.

ويأمل حكيم زياش أن يمنحه الوداد فرصة المشاركة أساسيا بانتظام ليساعده على الالتحاق بصفوف المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في بلاده خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026.