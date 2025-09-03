فيلم سماء بلا أرض يحصد ثلاث جوائز بمهرجان الفيلم الفرانكوفوني في فرنسا

فاز الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري بثلاث جوائز بمهرجان الفيلم الفرانكوفوني في مدينة أنغوليم بفرنسا، وهي: "أفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة لديبورا ناني".

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي ضمن مسابقة "نظرة ما"، التي تحتفي بالأفلام الفنية وبسينما الاكتشاف.

فيلم "سماء بلا أرض" مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في تونس في فبراير، عندما استُهدف المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى بعنف في وسائل الإعلام وفي الشوارع، وقد أجّج الخطاب السياسي الملتهب موجة من العداء، أدت إلى اعتقالات تعسفية وطرد.

ويستكشف الفيلم التوتر والتآزر اللذين ينشآن في أوقات الأزمات، فيما تقول السحيري: "أكثر ما يثير اهتمامي هو تجاوز نموذج المهاجرين من خلال خلق شخصيات تبدو حقيقية – معقدة، وغير متوقعة، وقادرة على تحدي الجمهور".

ويتتبع الفيلم ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس، ويصبح منزلها ملاذًا لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل، وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها.

كما يشكّل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحديًا لروح التضامن لديهما في مناخ اجتماعي متوتر، كاشفًا عن هشاشتهما وقوتهما.

"سماء بلا أرض" هو ثاني فيلم روائي من إخراج أريج السحيري، وشاركت في تأليفه مع آنا سينيك ومليكة سيسيل لوات، وإنتاجه مع ديدار دومهري، وتتولى MAD Distribution توزيعه في العالم العربي.

الفيلم من بطولة آيسا مايجا، وليتيسيا كي، وديبورا ناني، والممثل التونسي محمد جرايا، وتصوير فريدا مرزوق، المصورة السينمائية الفرنسية-التونسية التي سبق لها العمل مع السحيري في فيلم "تحت الشجرة"، كما عملت مع عبد اللطيف كشيش في "ألعاب الحب والصدفة" و"حياة أديل"، وشاركت في جميع أفلام "جون ويك".