أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في الاستحقاق البرلماني تجاوزت 55 بالمئة.

وذكرت المفوضية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن نسبة المصوتين في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب بلغت أكثر من 55 بالمئة، بينما أكدت أن عدد المشاركين في الاقتراعين الخاص والعام بلغ 12,003,143 ناخبا.

وأشارت إلى أنه "بعد وصول نتائج 99.7 بالمئة من عدد محطات الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب لسنة 2025، نُبيّن أن عدد المصوتين في التصويت العام بلغ 10,898,327 مصوتاً من أصل 20,063,773 ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت أكثر من 54 بالمئة".

وأضافت أن "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص الذي جرى في 9 نوفمبر 2025، بلغ 1,084,289 مصوتاً من أصل 1,313,980 ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت 82.5 بالمئة لجميع محطات التصويت الخاص".

وأوضحت أن "عدد المصوتين في تصويت النازحين بلغ 20,527 مصوتاً من أصل 26,538 ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت77 بالمئة لجميع محطات تصويت النازحين".

وأفادت المفوضية بأن "إجمالي عدد المصوتين في يومي الاقتراع العام والخاص بلغ نحو 12,003,143 مصوتاً من أصل 21,404,291 ناخبا، وعليه فإن نسبة التصويت تتجاوز 55 بالمئة".

وبذلك ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى 34 بالمئة، علما بأن آخر نسبة مشاركة في انتخابات 2021 كانت حوالي 41.0 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نجاح حكومته في تنظيم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد.

وأغلقت صناديق الاقتراع للتصويت العام في الانتخابات البرلمانية إلكترونيا في تمام الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ) دون تمديد، بعد أن فتحت مراكز التصويت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ).

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.