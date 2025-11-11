تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية

خلص تقرير لجنة "الخبراء" الإسرائيلية التي شُكلت للتحقيق في أسباب إخفاقات الجيش الإسرائيلي أمام هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل)، إلى فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية في منع ما حدث رغم توفر معلومات غير عادية.

وجاءت تلك النتيجة خلافا للتحقيقات التي أجراها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي.

وبحسب تقرير اللجنة التي ترأسها لواء الاحتياط سامي تورجمان، كان لدى جميع المستويات في الجيش الإسرائيلي، ما يكفي من المعلومات التي كان يمكن أن تؤدي إلى إنذار مسبق وواضح، وفقا للقناة 14 الإسرائيلية.

وأشار تورجمان إلى وجود عدد كافٍ من العلامات غير العادية التي كانت تستدعي رفع حالة التأهب في الوحدات ومنع وقوع الأحداث.

في المقابل، كانت التحقيقات التي أجريت في فترة هاليفي قد خلصت إلى نتيجة متناقضة تماما، إذ قالت أن التحذيرات لم تكن كافية لمنع الأحداث، وأنها اقتصرت على إشارات محدودة لاختراق أو اختراقين من قبل مسلحين.

وفيما يتعلق بمحاسبة بعض الأشخاص في الجيش الإسرائيلي، لا يعتزم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حاليا اتخاذ إجراءات إقالة، وقال في جلسات مغلقة: "ليست لدي نية لقيادة جيش بعجلات مثقوبة".

كما نُشر اليوم أيضًا تقرير "مراقب الدولة" حول الفشل يوم السابع من أكتوبر، والذي يشير أيضا إلى فشل هائل سواء في التصور الأمني أو في الاستعداد الميداني.