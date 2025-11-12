سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، فيما اندلعت مواجهات قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي باليد في عقابا" دون إيراد مزيد من التفاصيل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طوباس، ثم بلدة عقابا "ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت".

من جهته قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس "وسط مواجهات مع الشبان".

وأشار إلى إغلاق الجيش حاجز بيت فوريك (شرق نابلس) لأكثر من 6 ساعات، واحتجاز مئات المركبات الفلسطينية.

وتندرج تلك الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة خلال هذه الفترة، عن مقتل ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف و500 آخرين.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال.



