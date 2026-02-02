الكرملين: جولة محادثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية في فبراير

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الجولة التالية من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستُعقد في أبوظبي في الرابع والخامس من فبراير.

وأضاف الكرملين، أن المحادثات التي كان مقررا عقدها في الأول من فبراير لم تنعقد لأسباب تتعلق بالجدول الزمني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا وأوكرانيا تمكنتا حتى الآن من تضييق الخلافات بينهما حول بعض القضايا، لكنهما لم تحرزا تقدما مماثلا فيما يتعلق بما أسماها القضايا الأكثر تعقيدا.

وردا على سؤال عن سبب تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات، أجاب قائلا: "كان مخططا فعلا لعقد الجولة الثانية من عمل المجموعة، يوم الأحد الماضي حول مسائل الأمن، لكن تطلب الأمر مراجعة إضافية وتنسيق لجداول أعمال الأطراف الثلاثة ما استدعى تأجيل اللقاء".

وأكد بيسكوف، أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا ثابت".

وأشار إلى أن "فلوديمير زيلينسكي يقترح إجراء اتصالات، وبوتين قال إنها ممكنة في موسكو".