أجرى وفد من الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا في أربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لبحث الاستحقاقات الدستورية القادمة وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية.

كما بحث وفد الإطار التنسيقي الشيعي الذي وصل اليوم إلى أربيل، ويضم أيضا كلا من الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي، "المضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما أفرزته نتائج الإنتخابات النيابية"، بحسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية.

وتطرق الاجتماع، إلى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا.