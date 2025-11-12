البرهان: السودان حريص على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الأغذية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، عن حرص بلاده على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي.

جاء ذلك خلال لقائه نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارلوس كاو، بحضور وكيل وزارة الخارجية معاوية خالد، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال خالد إن البرهان أكد ضرورة أن يراعي برنامج الغذاء العالمي في تعامله مع السودان، جوانب السيادة الوطنية ومطلوبات الأمن القومي، حتى يبقى البرنامج شريكا للسودان في مجالات العمل الإنساني.

فيما قال كاو إن اللقاء مع البرهان كان مثمرا وبناء، وتم فيه استعراض الشراكة بين برنامج الغذاء العالمي والحكومة السودانية في مجال العمل الإنساني، وفقا للوكالة.

وأكد التزام البرنامج بمواصلة العمل من أجل أهل السودان، وزاد بأن البرنامج يعمل على إيصال مساعدات لنحو 5 ملايين سوداني شهريا.

وتابع: "حريصون وعازمون على استمرار هذا العمل، ونعمل للوصول للمناطق الصعبة".

وأفاد بوصول عمل البرنامج إلى مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان (جنوب) في الأسبوعين الماضيين.

وفي 28 أكتوبر الماضي أبلغ السودان مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في البلاد لوران بوكيرا ومديرة قسم العمليات فيه سمانثا كاتراج، بأنهما "غير مرغوب فيها، وعليهما المغادرة خلال 72 ساعة".

وآنذاك لم تذكر الخرطوم أسباب القرار، وشددت على أنه لا يؤثر على استمرار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية للسودانيين جراء استمرار حرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل 2023، قتلت عشرات آلاف الأشخاص وشردت نحو 13 مليونا.