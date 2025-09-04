نجوم «أنغام الشباب» يحيون أمسية بأشهر الأغاني الشبابية في الهناجر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال الصيف، انطلقت أمس الأربعاء فعاليات الليلة السابعة من برنامج "صيف قطاع المسرح"، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. وتُقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانًا للجمهور حتى 11 سبتمبر الجاري.

تألق نجوم فرقة "أنغام الشباب" بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في حفل الليلة السابعة للبرنامج، الذي بدأ بعزف من شعبة كلاسيك الموسيقية بالفرقة لعدد من المقطوعات. ثم تغنى كل من: "كمال كمال، عبد الله الجسمي، فارس، تامر سعيد"، بمجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية، منها: "نعناع الجنينة"، "إلا وأنا معاك"، "جانا الهوى"، "قلبي عشقها"، "غريبة الناس"، "الله عليك يا سيدي"، "مغرم يا ليل"، واختُتم الحفل بأغنية "أم الدنيا مين"، تحت إشراف الفنان وليد الحسيني مدير الفرقة.

واليوم الخميس، وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تُحيي شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل الليلة الثامنة للبرنامج، حيث تقدم باقة من الأناشيد الدينية والمديح النبوي، تحت إشراف الفنانة لبنى الشيخ مدير الفرقة.

كما تشارك في فعاليات البرنامج هذا العام فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حيث تقدم روائع استعراضاتها التي اشتهرت بها عبر تاريخها الفني.

وانطلاقًا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، يشارك أيضًا عدد من الأصوات الطربية في البرنامج، من بينهم: "الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل"، إلى جانب فرقتي "أعز الناس" و"فلكلوريتا".