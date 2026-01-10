تُقام اليوم السبت 10 يناير 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور ذاته من البطولة، بالإضافة إلى لقاء الأهلي وفاركو في كأس الرابطة المصرية.

ويستعرض موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 10 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا

الجزائر × نيجيريا – الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports Max 1

مصر × كوت ديفوار – الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports Max 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ريال بيتيس – الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

فياريال × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × أوساسونا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا × إلتشي – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

نيوم × الفتح – الساعة 4:00 عصرًا على قناة Thmanyah

الرياض × الفيحاء – الساعة 5:00 مساءً على قناة Thmanyah

الأخدود × الأهلي – الساعة 7:30 مساءً على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو × بولونيا – الساعة 4:00 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD

أودينيزي × بيزا – الساعة 4:00 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

روما × ساسولو – الساعة 7:00 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا × تورينو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم × كولن – الساعة 4:30 عصرًا

فرايبورج × هامبورج – الساعة 4:30 عصرًا

سانت باولي × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرًا

أونيون برلين × ماينز – الساعة 4:30 عصرًا

فيردر بريمن × هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا

باير ليفركوزن × شتوتجارت – الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلتنهام × ليستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرًا

إيفرتون × سندرلاند – الساعة 2:15 ظهرًا

ماكليسفيلد × كريستال بالاس – الساعة 2:15 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4

وولفرهامبتون × شروزبري – الساعة 2:15 ظهرًا

بورهام وود × بيرتون ألبيون – الساعة 5:00 مساءً

بيرنلي × ميلوول – الساعة 5:00 مساءً

دونكاستر × ساوثهامبتون – الساعة 5:00 مساءً

فولهام × ميدلزبره – الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 7

إبسويتش تاون × بلاكبول – الساعة 5:00 مساءً

مانشستر سيتي × إكسيتر سيتي – الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد × بورنموث – الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

سالفورد سيتي × سويندون – الساعة 5:00 مساءً

شيفيلد وينزداي × برينتفورد – الساعة 5:00 مساءً

ستوك سيتي × كوفنتري سيتي – الساعة 5:00 مساءً

بريستول سيتي × واتفورد – الساعة 7:45 مساءً

كامبريدج يونايتد × برمنجهام سيتي – الساعة 7:45 مساءً

جريمسبي × ويستون سوبر مار – الساعة 7:45 مساءً

توتنهام هوتسبير × أستون فيلا – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

تشارلتون أتلتيك × تشيلسي – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

أنجيه × تولوز – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

أورليانز × موناكو – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8

باستيا × تروا – الساعة 4:30 عصرًا

آفرانش × ستراسبورج – الساعة 7:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

أوت ليون × لوريان – الساعة 7:00 مساءً

إيستري × لافال – الساعة 7:00 مساءً

لو بوي × ريمس – الساعة 7:00 مساءً

سوشو × لانس – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الوحدة × الشارقة – الساعة 5:45 مساءً على قناة أبوظبي الرياضية

مواعيد مباريات السوبر التركي

جالاتا سراي × فنربخشة – الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

وادي دجلة × بيراميدز – الساعة 4:00 عصرًا على قناة ON SPORT 2

فاركو × الأهلي – الساعة 4:00 عصرًا على قناة ON SPORT 1

كهرباء الإسماعيلية × المصري – الساعة 7:00 مساءً على قناة ON SPORT 1