جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله

أعلنت الفنانة جوري بكر، عن انفصالها عن زوجها رسميا بعد مرور عام واحد على زواجها، حيث شهدت تجربة زواجها إنجاب طفل منذ عدة أشهر.

وكتبت جوري بكر خلال خاصية القصص عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، "تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله"، حيث استشهدت بالآية القرآنية "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

كانت جوري بكر قد حققت نجاحا كبيرا خلال مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي، وكان من بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، وشهد العمل تواجد كوكبة من النجوم أبرزهم منذر ريحانة وأحمد فهيم وطارق النهري، ومي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ولبنى ونس، وسلوى عثمان، وأحمد داش.