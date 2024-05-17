الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على موقع صوت أوروبا الموالي لروسيا

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فرضت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على موقع "صوت أوروبا" الإخباري وثلاثة منافذ إعلامية روسية أخرى، وحظرت عليها البث والنشر في أنحاء التكتل.

واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي صوت أوروبا بناء على مزاعم بتورطه في نشر دعاية مؤيدة لروسيا إلى جانب وكالة ريا نوفوستي وإزفستيا وروسيسكايا جازيتا.

وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا قد وصضفت في إعلان سابق وسائل الإعلام تلك بأنها "شبكات دعائية مرتبطة بالكرملين".

توسع هذه الخطوة العقوبات التشيكية التي فرضت في البداية على صوت أوروبا بعد أن توصل تحقيق أجرته أجهزة المخابرات التشيكية إلى أن الموقع الإخباري على الإنترنت كان جزءًا من عملية نفوذ روسية لتقويض السيادة الأوكرانية.