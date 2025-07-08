أعلنت إدارة موسم جدة عن حفل غنائي مشترك يجمع بين النجمين اللبنانيين إليسا ووائل جسار، يوم 24 يوليو الجاري، على خشبة مسرح عبادي الجوهر أرينا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد 8 سنوات من آخر لقاء فني جمع بينهما.

وجاء في بيان الإعلان عن الحفل: "ليلة كلها أحاسيس مع النجمة إليسا والنجم وائل جسار.. استعدوا لليلة تلامس القلوب ومشاعرها تبقى في ذكرياتكم للأبد".

ويُعد هذا الحفل هو الأول الذي يجمع الفنانين منذ أغسطس 2017، عندما شاركا في حفل كامل العدد بفندق نايل ريتز كارلتون في القاهرة، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

ويعيش وائل جسار نشاطًا فنيًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الجاري، إذ يستعد لإحياء عدة حفلات، منها حفلان في تونس يومي 26 و27 يوليو ضمن مهرجاني الحمامات وبنزرت، إلى جانب حفلين في لبنان يومي 12 و13 يوليو.

أما إليسا، فتستعد لإحياء حفل ختام مهرجان أعياد بيروت يوم 28 يوليو، على مسرح الواجهة البحرية، وسط ترقب جماهيري واسع.