منى الشاذلي بعد جدل اللوحات التي نسبتها مها الصغير لنفسها: نحترم المبدعة الحقيقية الفنانة الدنماركية

حسمت الإعلامية منى الشاذلي الجدل الذي أثير مؤخرا حول ملكية اللوحة التي عرضها برنامجها" معكم منى الشاذلي" الذي يذاع على قناة on، في حضور المذيعة مها الصغير والتي ادعت أنها من بنات أفكارها. وكتبت منى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: اللوحة من ابداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون.

وتابعت: نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات.

جدير بالذكر أنه اتهمت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، المذيعة ومصممة الديكور مها الصغير، بسرقة عدد من لوحات الفنون التشكيلية ونسبتها لها وعرضها خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أنها من أعمالها الفنية الخاصة.

وعلقت ليزا لاش نيلسيون عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن إحدى تلك اللوحات، وتحديدًا العمل الذي يحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

وقالت ليزا: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون رائعا أكثر إذا ذكر اسمك بالفعل لكن مها الصغير مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة نسيت تفعل هذا، وبدلاً من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين.

وأضافت ليزا: "نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها... هذا جديد بالنسبة لي.

وأشارت: مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جداً، لدرجة أنها تريد فعلاً ارتكاب جريمة وفقاً (للقانون المصري والدولي واتفاقية برن) باستخدامها في الترويج لنفسها ولكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم وهو ما أنا فخور به حقًا"!